Рада розгляне законопроект про ринок електроенергії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Депутати, зокрема, мають намір визначитися стосовно законопроектів про обмеження використання квартир під офіси, щодо діяльності приватних детективів та внести зміни до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації

Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект про ринок електроенергії та питання соціальної і гуманітарної політики.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту у четвер.

Зокрема, парламентарії мають розглянути пропозиції Президента до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей». Передбачено також розгляд законопроекту щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку та проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Крім того, до порядку денному парламенту є законопроекти про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, а також щодо покращення захисту права дитини на належне утримання. Планується також розгляд законопроекту про комерційний облік комунальних послуг.