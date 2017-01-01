Рада сьогодні може достроково припинити повноваження нардепа Артеменка

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Депутат Верховної Ради Андрій Артеменко

15 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі питання дострокового припинення депутатських повноважень Артеменка

Верховна Рада у вівторок планує достроково припинити повноваження народного депутата Андрія Артеменка та розглянути низку законопроектів, які стосуються житлово-комунального господарства. Про це сказано у порядку денному на вівторок.

Також серед іншого парламентарі планують включити до порядку денного законопроект щодо обмеження можливості використання квартир під офіс та змін до Бюджету-2017 стосовно фінансування місцевих виборів.

Крім цього, депутати мають намір визначитися стосовно низки питань інформатизації та зміни до законодавства щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій.

Артеменко, який наразі перебуває у США, заявив про хакерську атаку на його Facebook і електронну пошту.

Він також стверджує, що не може зараз повернутися з Вашингтона до Києва.

15 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі питання дострокового припинення депутатських повноважень Артеменка.

4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. При цьому на сайті глави держави такий указ досі не оприлюднено.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

11 травня він звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

До позбавлення депутатського мандату Артеменко може відвідувати засідання Верховної Ради: як повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера, припинення громадянства не позбавляє одночасно депутатських повноважень. За його словами, для цього потрібно, аби за це проголосувало 226 депутатів.

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