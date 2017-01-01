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    Рада сьогодні планує розглянути проект закону про Конституційний суд

    • Сьогодні, 10:12
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    Верховна Рада
    Верховна Рада

    Депутати також мають намір визначитися щодо перейменування окремих населених пунктів

    Верховна Рада у вівторок планує розглянути проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами безпосередньо до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

    Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

    Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики, соціальні законопроекти та пропозиції президента до законопроекту щодо служби в органах місцевого самоврядування.

    Крім цього, депутати мають намір визначитися щодо перейменування окремих населених пунктів.

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