Рада сьогодні розглядає своє фінансування в поточному році

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Також народні депутати розглянуть низку питань щодо транспорту та екологічної політики

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути проект постанови про фінансове забезпечення своєї діяльності. Про це йдеться у порядку денному.

Також сьогодні на розгляд винесено проект постанови про календарний план проведення 6-ї сесії парламенту.

Крім того, народні депутати розглянуть низку питань щодо транспорту та екологічної політики, зокрема це закон про стратегічну екологічну оцінку, який розглядатиметься повторно – із пропозиціями президента України.

Також депутати розглянуть законопроект про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації. Серед питань, які планується розглянути для їхнього включення до порядку денного сесії, – законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.