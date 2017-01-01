Рада сьогодні розгляне призначення членів Рахункової палати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада Фото: Главком

Серед інших питань - блок законопроектів щодо транспорту, енергоефективності та житлово-комунального господарства

Верховна Рада у вівторок, 4 квітня, планує до розгляду питання призначення членів Рахункової палати.

Це питання, згідно з порядком денним, має розглядатися о 16.00.

Крім того, на ранковому пленарному засіданні у порядку денному - проект закону про внесення змін до закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій.

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються питань транспорту. Серед них законопроект стосовно посилення контролю за перевезенням вантажів.

Крім цього, депутати серед іншого планують розглянути проект постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності та повторно розглянути законопроект про енергоефективність будівель.

Парламент відсьогодні працюватиме у пленарному режимі два тижні поспіль, після чого буде перерва на місяць.