Рада сьогодні розгляне законопроекти про мовні квоти на телебаченні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У залі сьогодні зареєструвалися 330 народних депутатів

Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. Про це сказано у порядку денному на вівторок.

Також серед іншого парламентарі планують визначитися щодо низки екологічних законопроектів, зокрема питань оцінки впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку.

Крім цього, у вівторок депутати, зокрема, мають намір розглянути питання впровадження інституту кримінальних проступків та скасувати реєстрацію іноземних інвестицій.

Також цього тижня депутати розглянуть законопроекти, що стосуються екології, мовні квоти на телебаченні та питання реформування парламенту а також законопроект про кібербезпеку.

Довідка:

9 березня президент України Петро Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект.№5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.