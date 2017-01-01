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    Рада сьогодні визначиться, що робити з сайтами із піратським контентом

    • Сьогодні, 10:05
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    Парламентарі планують повторно розглянути законопроекти про енергоефективність будівель та житлово-комунальні послуги

    Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів, які стосуються питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб та визначитися щодо блоку питань промислової політики.

    Про це сказано у порядку денному на сьогодні.

    Також серед іншого парламентарі планують повторно розглянути законопроекти про енергоефективність будівель та житлово-комунальні послуги.

    Крім цього, депутати мають намір внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації та розглянути пропозиції Президента до закону щодо блокування сайтів з піратським контентом.

     

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