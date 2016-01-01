Рада ухвалила закон про Вищу раду правосуддя

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Законопроект було розглянуто за процедурою ad hoc

Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про Вищу раду правосуддя (реєстраційний номер 5180).

За це рішення проголосував 271 народний депутат із 360, зареєстрованих у сесійній залі.

Ключове рішення для реформи судівництва! Рада ухвалила Закон про створення Вищої Ради Правосуддя. pic.twitter.com/5NnZjpFujZ — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 21 декабря 2016 г.

Законопроект було розглянуто за процедурою ad hoc.

Визначається, що Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

ВРП є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України. Вона знаходиться у місті Києві. Рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення судді на посаду; забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; здійснює функції головного розпорядника коштів Держбюджету щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

ВРП складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає ВРУ, двох обирає з'їзд адвокатів України, двох обирає всеукраїнська конференція прокурорів, ще двох обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою. ВРП є повноважною за умови обрання (призначення) на посаду щонайменше 15 членів, серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та складення ними присяги. Члени ВРП обираються (призначаються) строком на 4 роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена ВРП два строки поспіль.

На посаду члена ВРП може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності. Не може бути членом ВРП особа, яка на день обрання (призначення), зокрема, є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності. Член ВРП не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою, зокрема, в органі державної влади або місцевого самоврядування; зі статусом народного депутата України; з підприємницькою діяльністю. Розмір винагороди члена ВРП встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5, а члена ВРП, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5. Виплата винагороди членам ВРП проводиться за кошт Держбюджету.

При Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка є колегіальним органом. Для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів ВРП утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради правосуддя. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім деяких пунктів. Крім того, закон України «Про Вищу раду юстиції» передбачається визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим законом.