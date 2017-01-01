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    Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд

    • Сьогодні, 12:50
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    Верховна Рада планує дозволити українцям подавати скарги до Конституційного суду

    Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Конституційний суд. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутати.

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    Законопроектом передбачається запровадження конституційної скарги.

    Встановлюється нова організаційна структура Конституційного суду України:

    Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями; два сенати суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат суду діє як Конституційний суд України. Ухвали сенату суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними, шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. До повноважень колегії суддів Конституційного суду України належитиме вирішення процесуальних питань.

    Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, постановлена трьома суддями колегії суддів Конституційного суду України, є остаточною.

    Як зазначається у пояснювальній записці, це дасть змогу зменшити навантаження на суд та забезпечити надходження на його розгляд обґрунтованих конституційних скарг, які відповідають критеріям прийнятності.

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