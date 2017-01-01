Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд

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Верховна Рада планує дозволити українцям подавати скарги до Конституційного суду

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Конституційний суд. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутати.

Законопроектом передбачається запровадження конституційної скарги.

Встановлюється нова організаційна структура Конституційного суду України:

Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями; два сенати суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат суду діє як Конституційний суд України. Ухвали сенату суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними, шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. До повноважень колегії суддів Конституційного суду України належитиме вирішення процесуальних питань.

Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, постановлена трьома суддями колегії суддів Конституційного суду України, є остаточною.

Як зазначається у пояснювальній записці, це дасть змогу зменшити навантаження на суд та забезпечити надходження на його розгляд обґрунтованих конституційних скарг, які відповідають критеріям прийнятності.