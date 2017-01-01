Рада відмовилася розглядати кандидатуру аудитора НАБУ

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Найджел Браун

Питання не внесено до порядку денного роботи Ради

Верховна Рада України не змогла внести до порядку денного питання щодо обрання аудитора Національного антикорупційного бюро. За відповідне рішення проголосували лише 205 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні Антикорупційний комітет на своєму засіданні затвердив Найджела Брауна як кандидата на аудитора НАБУ.

Це викликало обурення у частини нардепів, зокрема Світлани Заліщук, Мустафи Найєма і Сергія Лещенка.

Найєм нагадав, що раніше комітет одностайно вже визначився зі своєю кандидатурою на посаду аудитора, яким став Роберт Сторч.

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що депутати від БПП і «Народного фронту» запропонували свою кандидатуру аудитора НАБУ, що свідчить про те, що нардепи шукають можливість такими діями змінити керівництво НАБУ.

Як відомо, звільнити директора НАБУ можна тільки за результатами аудиту, який проводять три незалежних аудитори – по одному від парламенту, уряду і президента.