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    Рада відправила на доопрацювання законопроект про кібербезпеку

    • Сьогодні, 17:10
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    Метою проекту закону є створення національної системи кібербезпеки

    Верховна Рада відправила в комітет на доопрацювання законопроект про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

    Про це повідомляє Еспресо.TV.

    Парламентарі розглядали у другому читанні проект закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України №2126а.

    Метою проекту закону є створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства.

    За результатами голосування законопроект направлено на доопрацювання.

    Раніше повідомлялося, що в українській армії створюють спецпідрозділ із кіберзахисту.

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