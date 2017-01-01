Рада відправила на доопрацювання законопроект про кібербезпеку
- Сьогодні, 17:10
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Метою проекту закону є створення національної системи кібербезпеки
Верховна Рада відправила в комітет на доопрацювання законопроект про основні засади забезпечення кібербезпеки України.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Парламентарі розглядали у другому читанні проект закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України №2126а.
Метою проекту закону є створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства.
За результатами голосування законопроект направлено на доопрацювання.
Раніше повідомлялося, що в українській армії створюють спецпідрозділ із кіберзахисту.