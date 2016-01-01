Рада вигнала Савченко з делегації ПАРЄ

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Надія Савченко в ПАРЄ

За виключення Надії з ПАРЄ проголосували 237 нардепів

Верховна Рада прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту. За нього проголосували 237 нардепів, проти 1. Не голосували 86.

У постанові на сайті парламенту пояснюється, що Савченко була обрана позаквотно заради звільнення її з російської в'язниці, через що була порушена рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

Як повідомлялось, комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма.