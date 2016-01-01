  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рада вигнала Савченко з делегації ПАРЄ

    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка
    Надія Савченко в ПАРЄ
    Надія Савченко в ПАРЄ

    За виключення Надії з ПАРЄ проголосували 237 нардепів

    Верховна Рада прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ.

    Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту. За нього проголосували 237 нардепів, проти 1. Не голосували 86.

    У постанові на сайті парламенту пояснюється, що Савченко була обрана позаквотно заради звільнення її з російської в'язниці, через що була порушена рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

    s

    Як повідомлялось, комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма.

    Читайте також
    Надія Савченко Верховна Рада ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ