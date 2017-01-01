Рада врегулювала оплату «комуналки» для переселенців

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Переселенці з Донбасу Фото із відкритих джерел

Законопроект забороняє постачальникам комунальних послуг застосовувати до переселенців інші тарифи

Верховна Рада надала державні гарантії зареєстрованим переселенцям в сфері комунальних послуг за цінами для населення. Парламентарі 277 голосами підтримали відповідний законопроект.

Згідно з проектом, переселенець має право на оплату вартості комунальних послуг, електричної і теплової енергії, природного газу у місцях компактного поселення за відповідними тарифами, встановленими на послуги і товари для населення. Також передбачається зафіксувати держгарантії прав на одержання переселенцями комунальних послуг за відповідними тарифами для населення.

Також передбачається врегулювати питання обміну інформацією про підтвердження факту використання майна для поселення зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб між структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, власниками майна, використовуваного для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, і постачальниками комунальних послуг, електричної і теплової енергії, природного газу.

Крім того, встановлюється заборона власникам житла стягувати з переселенців компенсацію вартості комунальних послуг, електричної і теплової енергії, природного газу, яка не відповідає відповідним тарифам для населення. Документ забороняє постачальникам комунальних послуг застосування інших тарифів.

Проектом також передбачається зобов'язати власників майна, яке використовується для компактного поселення переселенців, вжити заходів щодо встановлення засобів обліку спожитих комунальних послуг, електричної і теплової енергії, природного газу для задоволення власних побутових потреб переселенців.



