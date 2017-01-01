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Українські добровольці

День українського добровольця буде відзначатися 14 березня

Верховна Рада встановила День українського добровольця, який буде відзначатися щорічно 14 березня. За відповідний проект постанови проголосував 231 депутат.

Цим документом Кабінету міністрів рекомендовано розробити із залученням громадськості та активних учасників добровольчих формувань і затвердити у місячний строк комплексний план заходів щодо відзначення на державному рівні Дня українського добровольця.

У такому плані уряд повинен передбачити проведення щорічно заходів щодо вшановування подвигу українських добровольців; проведення в навчальних закладах, військових частинах і установах культури тематичних заходів, бесід про масові акції протесту в листопаді 2013-лютому 2014 року й про участь у них добровольчих формувань; забезпечення Державним комітетом телебачення й радіомовлення широкого висвітлення заходів щодо вшановування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.

Джерело: Українські новини