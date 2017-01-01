Рада з другої спроби створила Єдиний державний реєстр військовослужбовців

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Реєстр міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років

Верховна Рада підтримала закон №2045а «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних». За відповідний законопроект проголосувало 236 народних депутати.

Ініціаторами законопроекту виступили заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, нардеп від «Об'єднання «Самопоміч» Тарас Пастух та нардеп від БПП Іван Вінник.

Вінник, представляючи законопроект, наголосив, що інформація про військовослужбовців має бути максимально захищеною.

«Зараз усе зберігається на паперових носіях, незрозуміло в якому стані перебуває і кому доступно. Це має бути захищена інформація належним чином. Через комплекс системного заходу збереження інформації. Ми цей проект уже опрацьовуємо цілий рік. Він погоджений всіма фракціями», – сказав нардеп.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що він регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць.

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних.

Основними завданнями реєстру є ведення обліку військовозобов’язаних, планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Реєстр міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України.

Власником усієї інформації виступатиме Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб.

Сюди буде перенесено відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. Також реєстр поповниться даними військовозобов'язаних (призовників) із облікових карток та особових справ військкоматів.

Раніше повідомлялося, що нардепи не змогли проголосувати за законопроект.