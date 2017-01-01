Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО

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Україна прагне істотного поглиблення двостороннього партнерства між Україною та США у сфері безпеки

Верховна Рада звернулася до Конгресу США щодо гарантій безпеки для України. Відповідну постанову про звернення до Конгресу підтримало 232 народних депутати.

«Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонної угоди та надання Україні статусу основного союзника поза НАТО», – йдеться в тексті звернення.

Народні депутати зазначають у документі, що Україна прагне істотного поглиблення двостороннього партнерства між Україною та США у сфері безпеки, що статус основного союзника США поза НАТО надано як державам, котрі перебувають у стані миру (Австралії, Новій Зеландії, Японії), так і воюючим державам (Південній Кореї, Афганістану, Ізраїлю).

«Надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США матиме величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі», – йдеться у зверненні.

Джерело: Інтерфакс-Україна