Рада закрилась із 33 нардепами в сесійній залі

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Депутати Верховної Ради

Геращенко відпустила депутатів до 11 квітня

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання. Закриваючи засідання, вона привітала парламентарів з Благовіщенням та нагадала, що наступне пленарне засідання відбудеться 11 квітня.

За «традицією» у п’ятницю у парламенті присутня найменша кількість депутатів, сьогодні їх під час закриття залишилось 33 особи. Як написав у Фейсбуці нардеп Борислав Береза, публікуючи фото з колегами, що також залишились «за кадром 14 радикалів, Олег Березюк, Ірина Геращенко і фотографує нас Ірина Подоляк».

«Пленарний тиждень закінчилася і за традицією я публікую фото з тими, хто закінчив її на робочому місці в сесійній залі ВР», - написав Береза.

Нагадаємо, сьогодні у Раді відбулась традиційна година запитань до уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що на кордоні між Україною та Європейським союзом через посилення контролю з боку ЄС можливі додаткові перевірки. Це, за його словами, ніяк не пов’язано із запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами.