Рада закрилася достроково через відсутність депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардепам не вистачило терпіння досидіти 20 хвилин до кінця засідання

Сьогодні народні депутати повинні були працювати в сесійній залі до 14:00. Але не всі змогли досидіти до кінця засідання і розбіглись раніше. Спікер парламенту Андрій Парубій переніс розгляд частині законопроектів на інший день і закрив пленарне засідання на 20 хвилин раніше.

«Ряд питань, які стосуються прав внутрішньо переміщених осіб, переносяться на інший день. У зв'язку з цим порядок денний на сьогодні вичерпаний», - сказав Парубій.

Голова Верховної Ради переніс розгляд законопроектів про внутрішньо переміщених осіб на прохання керівника комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі, оскільки законопроекти не могли набрати необхідної кількості голосів - в залі засідань було менше 200 депутатів Пленарне засідання парламенту в середу повинно проходити до 14:00. Після цього депутати працюють у комітетах.