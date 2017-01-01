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    Рада закрилася достроково через відсутність депутатів

    • Сьогодні, 14:40
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    Нардепам не вистачило терпіння досидіти 20 хвилин до кінця засідання

    Сьогодні народні депутати повинні були працювати в сесійній залі до 14:00. Але не всі змогли досидіти до кінця засідання і розбіглись раніше. Спікер парламенту Андрій Парубій переніс розгляд частині законопроектів на інший день і закрив пленарне засідання на 20 хвилин раніше.

    «Ряд питань, які стосуються прав внутрішньо переміщених осіб, переносяться на інший день. У зв'язку з цим порядок денний на сьогодні вичерпаний», - сказав Парубій.

    Голова Верховної Ради переніс розгляд законопроектів про внутрішньо переміщених осіб на прохання керівника комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі, оскільки законопроекти не могли набрати необхідної кількості голосів - в залі засідань було менше 200 депутатів Пленарне засідання парламенту в середу повинно проходити до 14:00. Після цього депутати працюють у комітетах.

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