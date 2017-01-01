Рада змінила назву міста Мукачеве

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Місто Мукачево

Місто Мукачеве стало містом Мукачево, як його називають мешканці

Верховна Рада України у вівторок, 23 травня, змінила останню букву в українській назві міста Мукачеве.

За це рішення проголосували 234 депутати.

Отже, місто Мукачеве стало містом Мукачево, як його називають місцеві жителі.

Нагадаємо, в 2006 році місто Яремче в Івано-Франківській області змінило останню букву з «а» на «е».

Крім того, село Буцин Старовижівського району Волинської області перейменовано в Буцинь, село Дубка Городенківського району Івано-Франківської області перейменовано в Дубки.

Ряду населених пунктів депутати відмовили в перейменуванні. Серед них - село Чубівка Смілянського району, яке до декомунізації було Ленінським. Його жителі просили змінити назву на Лєнське.

Не було перейменовано також село Великі Прицьки, відоме як історична батьківщина американського сімейства Прітцкер (власники мережі готелю Hyatt і промислового конгломерату Marmon Group). Жителі просили поміняти українське написання з «Прицьки» на «Пріцьки».

Джерело: LB.ua