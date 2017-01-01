Радбез ООН лякає Північну Корею посиленням санкцій через запуск ракет

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Балістична ракета

Заява щодо КНДР була прийнята одноголосно

Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку», - йдеться в документі, прийнятому 16 травня за ініціативи Китаю.

В іншому випадку Рада буде змушена прийняти подальші заходи, в тому числі посилити санкції, які вже накладені на Пхеньян.

Нагадаємо, Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

У НАТО закликали Пхеньян припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами.