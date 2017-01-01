Радбез ООН прийняв резолюцію про захист критичної інфраструктури, яку ініціювала Україна

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Проект резолюції був прийнятий одноголосно

Сьогодні на засідання Ради безпеки ООН була прийнята резолюція про захист об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час засідання Ради безпеки ООН.

«Я виношу проект резолюції на голосування... Проект резолюції отримав 15 голосів за. Проект резолюції був прийнятий одноголосно. В якості резолюції 2341 2017 року», — повідомив Клімкін.

Клімкін також зауважив, що прийнята резолюція — це вирішальний крок на шляху глобальної готовності протистояти терористичним нападам на об’єкти життєво важливої інфраструктури і на шляху зміцнення міжнародного співробітництва у цих питаннях.

Нагадаємо, відкриті дебати щодо захисту критичної інфрастраструктури від терористичних загроз під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна розпочались сьогодні у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку.