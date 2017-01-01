Радбез ООН розгляне проект резолюції про створення зон безпеки в Сирії
- Сьогодні, 08:50
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Фото: Новинарня
Рада безпеки ООН
Голосування проекту резолюції про створення зон безпеки в Сирії у Радбезі ООН може відбутися сьогодні
Росія внесла на розгляд Ради безпеки ООН проект резолюції на підтримку меморандуму про створення зон деескалації в Сирії. Про це повідомили в постійному представництві РФ при всесвітній організації.
Згідно з інформацією дипломатів, голосування з документу може відбутися на початку цього тижня - можливо, 8 або 9 травня.
Зазначимо, що в Сирії 6 травня, опівночі за місцевим часом в 4 зонах деескалації набрав чинності режим припинення вогню. Спеціальні зони створені на підставі меморандуму, підписаного в Астані, гарантами угоди виступають Росія, Туреччина та Іран.Нагадаємо, в суботу, 6 травня, у Сирії авіація урядових сил завдала удару по базах повстанців в провінції Хама, порушивши режим припинення вогню.
Джерело: ТАСС