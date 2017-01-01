Радбез ООН скликає екстрене засідання, але не по Україні

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Радбез ООН

Сьогодні відбудеться лише екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо випробування Іраном балістичних ракет

Сьогодні, 31 січня, Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання у зв’язку з даними про випробування Іраном балістичних ракет. Українське питання, пов’язане з загостренням ситуації російської агресії в Авдіївці, Радбез не розглядатиме сьогодні.

Раніше представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна буде скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, якщо атаки бойовиків в Авдіївці не припиняться.

«Вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню», – написав Єльченко у своєму звернені, яке розмістив у Twitter.

Він також розповів генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну, що протягом останніх двох днів російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку вздовж лінії зіткнення, використовуючи «Гради», виликокаліберну артилерію і танки.

«Внаслідок атак без води і електрики можуть залишитися понад 400 тис. осіб», – наголосив Єльченко.

«Якщо протягом ночі атаки бойовиків в Авдіївці не припиняться, ми будемо скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН», – написав він у своєму твіті.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд закликав усі сторони на Донбасі негайно припинити військові дії і дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.