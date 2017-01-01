Радбез ООН збирається на закрите засідання через ракетні випробування Північної Кореї

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Рада безпеки ООН

Ініціаторами засідання виступили США, Японія і Південна Корея

Рада безпеки Організації Об’єдниних Націй проведе нараду у вівторок, 23 травня, під час якої обговорюватимуться нещодавні ракетні випробування КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться за зачиненими дверима. Її ініціаторами виступили США, Японія і Південна Корея.

Зазначається, що до країн, які будуть підтримувати Північну Корею, можуть застосовувати санкції.

Нагадаємо, 21 травня КНДР здійснила черговий ракетний пуск, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км.

«Главком» також повідомляв, що Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.