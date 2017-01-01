Радикали Ляшка знову заблокували трибуну Ради
- Сьогодні, 10:19
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Нардепи блокують трубуну Верховної Ради
На президії Верховної Ради плакат «Абонплата за газ - здирництво»
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив пленарне засідання парламенту. В залі зареєструвалося 343 народні депутати.
Фракція «Радикальної партії» знову блокує трибуну.
На президії Верховної Ради приклеєний плакат «Абонплата за газ - здирництво».
Нагадаємо, вчора представники фракції «Радикальної партії» також блокували трибуну ВР з вимогою звіту НКРЕКП щодо введення абонплати за газопостачання, а також відставки голови Нацкомісії Дмитра Вовка.
Засідання ВР триває, народні депутати виступають з робочих місць.