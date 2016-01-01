Радіо «Шансон» оштрафовано на 294 тис. грн за пісню про російський флот

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Денис Майданов на радіо «Шансон»

У тексті якого є елементи пропаганди агресивних дій, а саме популяризація і пропаганда військово-морського флоту держави-агресора

У четвер, 22 грудня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон» наклала на мовника штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору (294 360 грн) за трансляцію пісні про військово-морський флот країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

«Під час моніторингу Національної ради 2 листопада в ефірі мовника на частоті 101,9 МГц у м. Києві о 19:22 зафіксовано трансляцію музичного твору Дениса Майданова «Тихий океан», у тексті якого є елементи пропаганди агресивних дій, а саме популяризація і пропаганда військово-морського флоту держави-агресора, зокрема такі рядки: «Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!». Цей факт свідчить про порушення частини другої статті 6 (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди) Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 цього Закону», - йдеться у повідомленні.

Член Національної ради Сергій Костинський нагадав, що це вже другий подібний випадок зафіксований в ефірі радіо «Шансон». Минулого разу Національна рада зважила на пояснення ситуації ведучою програм, яка припустилася такої помилки, і компанії тоді було оголошено попередження. Представник радіостанції запевнив, що після попереднього рішення повністю проаналізовано пісенну базу.

«Національна рада визнала порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон», частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і наклала на ліцензіата штраф, який становить 294 360 грн», - повідомляє Нацрада.