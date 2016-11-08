Радіо «Вєсті» не отримає ліцензію, поки Нацрада не встановить його реальних власників

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Радіо «Вєсті» пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів радіо «Вєсті».

Про це повідомила замголови Нацради Уляна Фещук.

За її словами, вони отримали від радіо «Вєсті» пакет документів щодо продовження ліцензії і зараз ці документи перевіряються.

«Є запитання щодо бенефіціарів. Та інформація, що є, вона не переконлива», – сказала Фещук.

23 січня радіо «Вєсті» оприлюднило заяву про те, що Нацрада зволікає із продовженням ліцензій.

«Колектив радіо «Вєсті» втратив віру в об'єктивний розгляд Нацрадою документів про продовження ліцензії радіо «Вєсті» і звернувся з листом до європейських колег із проханням підтримати радіостанцію в боротьбі за право вільно говорити», – йдеться у заяві.

Стверджується, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення «упереджено і суб'єктивно звинувачує радіо «Вєсті» в непрозорій структурі власності, ставлячи власні упередження вище закону».

Термін дії ліцензій закачується 13 і 19 лютого 2017 року.

Як відомо, раніше Нацрада призначала перевірку радіо «Вєсті» через інтерв’ю з колишнім прем’єром України Миколою Азаровим.

Бенефіціарами радіо «Вєсті» є мешканець Авдіївки Денис Мозговий і мешканка Донецька Тетяна Александрова.

Неофіційно радіо «Вєсті» пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Нагадаємо, раніше журналіст Ганапольський розказав, хто «вбив» радіо «Вєсті».

Джерело: Українська правда