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    Радник Авакова розповів про плани росіян щодо дестабілізації України у березні

    • Сьогодні, 14:29
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    Так історично склалося, що пізня осінь і рання весна є найсприятливішими періодами для спроб розхитування ситуації шляхом проведення різних політичних акцій

    Чергова хвиля дестабілізації ситуації в Україні, за якою стоїть Росія, може бути пов’язана з активізацією політичного сезону у Верховній Раді. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі Еспресо.TV.

    «Росія впродовж двох з половиною років і донині максимально здійснює брутальні кроки щодо дестабілізації України. Що стосується їх інтенсивності, то вони залежать від політичного контенту і періоду, в якому перебуває Україна. За нашою оперативною інформацією, на нараді, яка відбулася наприкінці 2016-го за участі помічника президента РФ Суркова з представниками російських спецслужб, визначалися плани подальшої дестабілізації ситуації в Україні в період від кінця лютого до кінця березня», - сказав З.Шкіряк.

    На його думку, це пов’язано з активізацією політичного сезону, перш за все у Верховній Раді. Крім того, так уже склалося, що пізня осінь і рання весна є найсприятливішими періодами для спроб розхитування ситуації шляхом проведення різних політичних акцій.

    Раніше Шкіряк повідомив, що влітку в Україні запрацює «унікальна» дорожня поліція.

    Нагадаємо, Грицак назвав політичні проекти, створення яких профінансувала Росія.

     

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