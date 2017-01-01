Радник Авакова заявив, що у столичних ресторанах збувають наркотики

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Радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива

Люди, які кришують наркотрафік сидять в кабінетах і у Верховній Раді, зазначив Кива

У багатьох київських ресторанах можна купити наркотики, зокрема найпопулярнішим закладом збуту є «Леоклаб», але чомусь правоохоронці не хочуть або не можуть перешкодити збуту наркотиків.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива, відповідаючи на запитання про те, що зараз відбувається на ринку наркоторгівлі.

«Одне із моїх найбільших досягнень на посаді голови департаменту протидії наркозлочинності те, що я зумів після себе залишити повноцінного керівника, за якого можу поручитись – це Андрій Кіхтенко. Це дійсно професіонал і таких людей, на жаль, в правоохоронних органах одиниці», - прокоментував радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива.

За його словами, через Україну дуже активно йде наркотрафік, але в правоохоронців не має достатньої можливості, аби з ним боротись. Повинна бути зацікавленість усіх силових структур.

«Зацікавленими особами щодо наркотрафіку є і народні депутати і бариги, котрі всередині нашої країни. І навіть в столиці розповсюджують наркотики уже протягом 15 років. І коли я прийшов у відділ із боротьби з наркоторгівлею, то почав ними займатись і зрозумів, що вони їх неможливо покарати», - сказав Кива.

Він зазначив, що люди, які кришують наркотрафік сидять в кабінетах і у Верховній Раді.

«До прикладу, скандальний депутат Сергій Мельничук, його табличка про приймальню народного депутата, розміщена на будинку відомого бариги Олександра Мадлецького, який торгував кокаїном в «Леоклабі». Мельничук у Мадлецького вдома прописаний, тому там неможливо провести обшук. Мадлецький прописав Мельничука у себе вдома, щоб було складно отримати дозвіл на обшук. Це дуже цікавий зв’язок, що найцікавіше, то можна подивитись, хто «живе» у цих ресторанах, розмови по телефону, це ж все є на поверхні», - наголосив Кива.

Він підкреслив, що занадто прогнила система: «приходиш в прокуратуру і не знаходиш розуміння, тому що тебе не чують, тому що є якісь взаємовідносини».

«Десь прокурори, десь МВС, депутати, і хто з СБУ їсть в тих чи інших закладах, це можна відстежити за телефонним трафіком. І можна ж поставити питання про точки з розповсюдження кокаїну», - сказав Кива.

Та додав, що окрім «Леоклабу» є дуже багато закладів, де збувають наркотики.

Джерело: zik.ua