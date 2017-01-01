Радник Авакова зробив скандальну заяву: Так, я сексист у прямому сенсі цього слова

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Кива заявив, що не сприймав жінку-керівника Хатію Деканоідзе

Радник глави МВС Ілля Кива заявив, що він сексист і тому не сприймав жінку-керівника Хатію Деканоідзе.

Таке зізнання Кива зробив в ефірі «112 Україна».

«Хатія, вона дійсно хороша людина, і в мене до неї, як до жінки, дійсно хороше ставлення. Звичайно, вона красива жінка. І, звичайно, це мені імпонувало. Мені просто важко було сприймати жінку-керівника. Мене відразу назвуть тут сексистом», – сказав він.

Кива заявив, що є сексистом у прямому сенсі цього слова. Він додав, що «чоловіком є той, хто оберігає і охороняє, і створює умови, а жінка в цих умовах вже живе».

У цьому контексті Кива заявив, що у правоохоронних структурах «потрібні ті, хто готовий буде переламувати хребти всьому тому, що протистоїть законності або виконанню законів».

«І навіть якщо це будуть ті брудні «мусори», про які ми будемо ще багато і чути, і говорити. Адже ніхто нікуди не подівся, багато структур і люди так і залишилися. Вони вміють придушувати, протистояти і захищати свої гроші. І тут потрібна боротьба»,– заявив Кива.