Радник Порошенка дав пораду Савченко

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народний депутат Надія Савченко

На думку Бірюкова, поїздка Савченко на Донбас однозначно шкодить Україні як державі

Радник президента України Юрій Бірюков вважає, що народному депутату Надії Савченко варто було б зайнятися лікуванням психіки.

Таку думку Бірюков висловив в інтерв’ю ONLINE.UA.

«Я можу сказати, що ставитися до Савченка як до психічно здорової людині мені, як громадянину, який спостерігає за її діями, вкрай складно....Мені здається, що Савченко варто було б зайнятися лікуванням, напевно, своєї психіки. Може, в санаторій який-небудь, може, водичку попити мінеральну, нерви підлікувати...», – сказав Бірюков.

За словами Бірюкова, він чув багато розповідей про попередню військову кар’єру Савченко.

«Це плітки. Я не знаю, де там правда, а де неправда. Але те, що вона дуже дивна така людина – це 100%», – додав радник Порошенко.

Але, тим не менш, «Блок Юлії Тимошенко» її поставив першим номером списку. Вона у нас – народний депутат. Вона представляє частину населення країни. Ось так, вона представляє якусь частину нашого населення – у нас, на жаль, і таке населення є, яке являє Савченко. Але це вже питання до СБУ і всім іншим – як вона там опинилася, ну, і так далі. Не до мене», – заявив Бірюков.

На його думку, поїздка Савченко на Донбас однозначно шкодить Україні як державі.

«Звичайно, шкодить! (Україні). Безумовно. Але, знову ж, вона – народний депутат. У неї навіть недоторканність є», – зазначив Бірюков.