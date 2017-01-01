Радник президента пояснив, чому Порошенко так довго не закривав фабрику Roshen у Липецьку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політтехнолог зазначив, що рішення закрити фабрику – «доволі сильний хід»

Президент Петро Порошенко давно намагався продати фабрику «Рошен» у Липецьку, однак глава російської держави Путін не давав йому можливості цього зробити. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив радник Порошенка, політтехнолог Олег Медведєв.

«Путін блокував ці зусилля - від прямої заборони потенційним покупцям купувати до арешту фабрики, що унеможливило продаж взагалі. Для чого він це робив? Та для того, щоби використовувати цю історію для підриву внутрішньополітичних позицій Порошенка. Опоненти Президента, вони ж не пальцем роблені, прекрасно розуміли суть питання і логіку дій Путіна, але не гребували приймати від нього пас», - зазначив він.

Медведєв також зазначив, що рішення закрити фабрику – «доволі сильний хід».

«Мінус його в тому, що, як я розумію, майновий комплекс задарма дістанеться Путіну. Ну і хай ним удавиться!», - додав політтехнолог.

Як повідомлялось, корпорація Roshen вирішила зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія).