Радник Путіна відчитав Захарченка за втрачені в Авдіївці позиції і наказав повернути територію

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Сурков був вкрай незадоволений тим, що Захарченко зі своїми «весільними генералами» провалив бойові дії під Авдіївкою

На минулій кілька днів тому екстреній військовій нараді в окупованому Харцизьку, яким особисто керував Владислав Сурков, кремлівський куратор жорстко відчитав главу «ДНР» Захарченко перед усім особовим складом.

Сурков був вкрай незадоволений тим, що Захарченко зі своїми «весільними генералами» провалив бойові дії під Авдіївкою та дозволив ВСУ взяти контроль над Горлівською трасою, Ясинуватською розвилкою, ДФС і частиною селища Спартак.

Про це заявив на своїй сторінці в Мережі журналіст Артем Фурманюк з посиланням на особисті інсайдерські джерела.

За відомостями журналіста, Сурков Захарченко зробив «останнє китайське попередження» і поставив перед ним завдання повернути втрачені бойовиками території і взяти під свій контроль всю Авдіївку.

За результатами минулої наради прийнято рішення про формування двох тактичних груп бойовиків, до тисячі чоловік кожна, укомплектованих артилерією і важкою технікою, які вирушать на посилення в Макіївку.

В підтвердження своїх слів, журналіст розмістив скрін повідомлення ГУР, яке пізніше таємничим чином зникло з сторінки.