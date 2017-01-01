Радник СБУ розповів, скільки перерахували в бюджет України підприємства окупованого Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 2015 рік підприємства, які зареєстровані в Україні, але знаходяться на території окупованого Донбасу заплатили в бюджет України майже 20 млрд грн

Підприємства, які зареєстровані в Україні, але знаходяться на окупованій території Донецької і Луганської областей заплатили в бюджет України у 2016 рік майже 32 млрд грн.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник голови СБУ Юрій Тандит.

«Ми повинні приймати рішення пам’ятаючи, що за лінією зіткнення знаходяться наші співгромадяни. Так ось, за 2015 рік підприємства, які зареєстровані в Україні, де діє закон, але знаходяться на території ОРДЛО заплатили в бюджет України майже 20 млрд грн, за 2016 рік – 31 млрд 700 млн грн. Можу сказати, що в тому числі військовий збір – близько 800 млн грн. Ці підприємства заплатили, щоб наші воїни могли захищати цілісність України»,– повідомив Тандіт.

«Ми повинні пам’ятати, що за лінією зіткнення теж наша територія. Так, там зараз дуже багато провокаторів, в тому числі з території сусідньої держави, які нам заважають воз’єднатися. Але там так само багато сумлінних людей, які чесно платять податки в бюджет України. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, де її можливо і немає. Я вам говорю цифрами про те, що ці підприємства сплачують податки», – додав він.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

Читайте статтю «Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?»

Також читайте Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія