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Радник Трампа - добрий знайомий шпигуна КДБ

Кандидат на посаду радника обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн був партнером технологічної компанії Brainwave Science на чолі з бізнесменом, який визнав себе винним в спробі продати вкрадений науковий матеріал в 1980-ті роки колишній радянській розвідці КДБ

Відставний генерал-лейтенант Флінн приєднався до консультативної ради компанії Brainwave Science в лютому, що показують документи компанії. Фірма з Массачусетса розробляє дискусійну технологію оцінки того, чи брешуть люди під час допитів шляхом вимірювання мозкових хвиль.

Один з двох членів ради директорів Brainwave Science був Сабу Кота, інженер-програміст індійського походження, який у 1996 році визнав себе винним в продажі вкраденого біотехнологічного матеріалу агенту ФБР, що видавав себе за радянського шпигуна. На думку прокуратури, продаж даних доводить той факт, що Кота засвоїв секретну військову техніку КДБ в період з 1985 по 1990 рік, згідно з інформацією міністерства оборони США.

Brainwave Science видалила ім'я Коти з сайту компанії десь між четвергом і п'ятницею, коли видання Bloomberg News опублікувало звіт про зв'язки Флінна із фірмою, посилаючись на архівні дані Google. Члени перехідної команди Трампа не відповіли на прохання прокоментувати в п'ятницю ситуацію, у Кота також проігнорували повідомлення.

Адвокат Кота заперечує, що він мав будь-яке відношення до шпигунства, а сам Кота сказав Bloomberg, що кримінальні звинувачення були нерозумінням через патентний спір. Bloomberg також цитує представника перехідної команди Трампа, який сказав, що Флінн не мав ніяких справ з Котом під час його роботи з Brainwave Science і що він закінчив свою співпрацю з фірмою.