Радник Трампа про санкції проти РФ: росіяни готові їсти сніг, щоб вижити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини

Радник обраного президента США Дональда Трампа по взаємодії з бізнесом Ентоні Скарамуччі висловив думку, що санкції США щодо Росії мали зворотний ефект і швидше згуртували російський народ навколо свого президента Володимира Путіна, передає ТАСС.

«Я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити. У моєму розумінні санкції швидше за все згуртували вашу націю навколо президента», - заявив він.

Раніше Ентоні Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини, так як у Трампа є бачення спільних інтересів, в тому числі в питанні антиросійських санкцій.