  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Радник Трампа про санкції проти РФ: росіяни готові їсти сніг, щоб вижити

    • Сьогодні, 04:52
    • Розсилка

    Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини

    Радник обраного президента США Дональда Трампа по взаємодії з бізнесом Ентоні Скарамуччі висловив думку, що санкції США щодо Росії мали зворотний ефект і швидше згуртували російський народ навколо свого президента Володимира Путіна, передає ТАСС.

    «Я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити. У моєму розумінні санкції швидше за все згуртували вашу націю навколо президента», - заявив він.

    Раніше Ентоні Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини, так як у Трампа є бачення спільних інтересів, в тому числі в питанні антиросійських санкцій.

    Читайте також
    Росія санкції Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ