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    Раду пікетують партійці Коломойського

    • Сьогодні, 10:14
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    Верховна Рада
    Верховна Рада

    Учасники акції стоять з прапорами «Укропу»

    У вівторок, 21 лютого, близько 500 представників політичної сили «Укроп» пікетують будівлю Верховної Ради.

    Учасники акції стоять з прапорами «Укропу», українськими державними прапорами.

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    Пікетувальники вимагають від влади підтримати так звану економічну блокаду ОРДЛО, а також ухвалити закон про окуповані території.

    Будівлю Ради посилено охороняють правоохоронці. Зокрема, на площі перед Радою встановлено подвійний кордон силовиків.

    Ситуація спокійна.

    Джерело: Укрінформ
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