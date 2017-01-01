Раду пікетують партійці Коломойського
- Сьогодні, 10:14
-
Розсилка
Верховна Рада
Учасники акції стоять з прапорами «Укропу»
У вівторок, 21 лютого, близько 500 представників політичної сили «Укроп» пікетують будівлю Верховної Ради.
Учасники акції стоять з прапорами «Укропу», українськими державними прапорами.
Читайте також
Пікетувальники вимагають від влади підтримати так звану економічну блокаду ОРДЛО, а також ухвалити закон про окуповані території.
Будівлю Ради посилено охороняють правоохоронці. Зокрема, на площі перед Радою встановлено подвійний кордон силовиків.
Ситуація спокійна.
Джерело: Укрінформ