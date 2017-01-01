«Радянські офіцери» в оточенні правоохоронців влаштували у Дніпрі демонстрацію
- Сьогодні, 11:54
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фото: соцмережі
Демонстрантів щільно оточили поліцейські
Чоловіки зібрались у Дніпрі перед будівлею театру. Про це у Facebook повідомляє активіст Кирило Дороленко.
Біля Театру опери та балету зібралося трохи більше десяти людей, серед яких керівник так званого Союзу радянських офіцерів Володимир Марченко. Вони стояли у тіні, гасел не вигукували.
Площа перед театром була оточена правоохоронцями.
Зазначимо, що сьогодні центральним проспектом Дніпра пройшли дві окремі демонстрації. Одна – з гаслами профспілок, інша – з символікою соціалістів.