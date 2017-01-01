Ракета КНДР, яка ледь не впала на Владивосток, була безпечною, - Міноборони РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запуск ракети КНДР

Засоби російської системи попередження про ракетний напад і чергові сили ППО несуть бойове чергування в плановому режимі, заявили російські військові

Ракета, яку Північна Корея запустила напередодні ввечері, не становила небезпеки для Росії. Про це заявило Міноборони РФ.

За даними відомства, траєкторія польоту ракети проходила на відстані 500 км від територіальних кордонів.

«Ніякої небезпеки Російської Федерації даний ракетний пуск не становив. Засоби російської системи попередження про ракетний напад і чергові сили ППО несуть бойове чергування в плановому режимі», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Раніше Північна Корея (КНДР) провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Джерело: РБК