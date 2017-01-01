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Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море

Американський есмінець перебуватиме в Чорному морі в раках операції «Атлантична рішучість»

Ракетний ескадрений міноносець класу Арлі Берк USS Oscar Austin зайшов в акваторію Чорного моря з метою підтримання безпеки в регіоні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Шостого флоту США, оприлюдненому в понеділок.

«USS Oscar Austin (DDG 79) зайшов у Чорне море з метою проведення операцій з морської безпеки, а також підвищення потенціалу і взаємодії із союзниками та партнерами в регіоні», – йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що бойовий корабель США перебуває в Чорному морі з 5 травня.

За словами капітана корабля Дженіса Смітта, основне завдання його команди полягає у зміцнення відносин із союзниками та партнерами, «що має вирішальне значення для миру й стабільності в регіоні». Він підкреслив, що присутність кораблів США «зміцнює довіру та переконує союзників у прихильності США до безпеки в Чорному морі».

Американський есмінець перебуватиме в Чорному морі в раках операції «Атлантична рішучість», а також відповідно до Конвенції Монтре та міжнародного морського права.

Загалом же, Шостий флот США, який має штаб-квартиру в Неаполі (Італія), проводить повний спектр операцій, часто разом із союзними і міжвідомчими партнерами з метою просування інтересів щодо безпеки й стабільності в Європі, Африці і США.

Джерело: Укрінформ