Речник Обами відкинув звинувачення Трампа щодо прослуховування

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Остання публічна зустріч президентів США Дональда Трампа та Барака Обами відбулася 20 січня у Вашингтоні

Трамп 4 березня без надання доказів звинуватив Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії

Речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс категорично відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа щодо ймовірного прослуховування розмов у будівлі Trump Tower у Нью-Йорку

«Ані президент Обама, ані будь-який чиновник Білого дому ніколи не наказував спостерігати за будь-яким громадянином США. Будь-яке припущення про інше – це просто брехня», – вказав Льюїс.

Президент США Дональд Трамп 4 березня без надання доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене в «Трамп-тауер» прямо перед перемогою – нічого не дізнався. Це якийсь маккартизм», – написав Трамп на сторінці у Twitter.

Дональд Трамп часто використовує свою сторінку у Twitter, щоб «атакувати» суперників. Трамп проводить вихідні у своїй резиденції в Палм-Біч у штаті Флорида.

Джерело: Радіо Свобода