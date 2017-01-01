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    Речник Обами відкинув звинувачення Трампа щодо прослуховування

    • Сьогодні, 01:58
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    Остання публічна зустріч президентів США Дональда Трампа та Барака Обами відбулася 20 січня у Вашингтоні
    Остання публічна зустріч президентів США Дональда Трампа та Барака Обами відбулася 20 січня у Вашингтоні

    Трамп 4 березня без надання доказів звинуватив Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії

    Речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс категорично відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа щодо ймовірного прослуховування розмов у будівлі Trump Tower у Нью-Йорку

    «Ані президент Обама, ані будь-який чиновник Білого дому ніколи не наказував спостерігати за будь-яким громадянином США. Будь-яке припущення про інше – це просто брехня», – вказав Льюїс.

    Президент США Дональд Трамп 4 березня без надання доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії.

    «Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене в «Трамп-тауер» прямо перед перемогою – нічого не дізнався. Це якийсь маккартизм», – написав Трамп на сторінці у Twitter.

    Дональд Трамп часто використовує свою сторінку у Twitter, щоб «атакувати» суперників. Трамп проводить вихідні у своїй резиденції в Палм-Біч у штаті Флорида.

    Джерело: Радіо Свобода

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