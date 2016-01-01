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Redmond відомий, як міжнародний розробник і виробник побутової техніки

Виробник побутової техніки Redmond заявляє про рейдерське захоплення бізнесу їх українського партнера і генерального дистриб'ютора на території країни - ТОВ «Редмонд-Україна». Про це заявлила PR-представник швейцарського підрозділу міжнародної групи компаній REDMOND Елен Бертран, йдеться в офіційному прес-релізі міжнародної групи, повідомляють «Українські новини».

За інформацією європейського підрозділу Redmond, білякримінальні структури змусили засновника і багаторічного власника компанії-дистрибутора передати бізнес в управління представникам цих структур. «Протягом декількох тижнів після цього ТОВ «Редмонд-Україна», зареєстроване в Шевченківському районі Києва, стало швидко накопичувати заборгованість перед контрагентами, у той час як оборотні кошти і майно активно виводяться в невідомому напрямку, розкрадаються товарні і складські залишки, персонал масово звільняють», - говорится в релізі.

У компанії повідомили, що тільки протягом останнього місяця в ТОВ «Редмонд-Україна» вже двічі змінився топ-менеджмент. При цьому співробітникам другий місяць затримують зарплату. Відзначені факти шантажу персоналу середньої ланки погрозами невиплат при звільненні, а також погрозами особистої безпеки за відмову виконувати розпорядження нового керівництва, пов'язані з недокументированными фінансовими операціями.

За оцінками європейського підрозділу загальна сума збитків перебуває на межі банкрутства компанії-дистриб'ютора і вже може скласти понад 500 млн. гривень (трохи менше $20 млн.).

«Виведення активів з ТОВ «Редмонд-Україна» стло можливе за допомогою запуску класичної рейдерської схеми – термінового створення «компаній-клонів» і укладання фіктивних договорів на переведення активів ТОВ «Редмонд-Україна» в ці компанії. Один із таких клонів - ТОВ «Редмонд ЮА» (реєстр. номер - 41030225), зареєстрований 12 грудня в житловому будинку на бульварі Лесі Українки 21, квартира 201 і не має до міжнародної групи компаній Redmond ніякого відношення», - заявляють у компанії.

За словами керівництва компанії, виведення коштів із рахунків українського партнера Redmond вже призвів до зриву поставок побутової техніки в ряд всеукраїнських мереж електроніки. У зв'язку з цим Redmond закликає партнерів і контрагентів ТОВ «Редмонд-Україна» зупинити всі транзакції стосовно юридичної особи, яка опинилася під контролем рейдерів, і створеної ними «підставної фірми« ТОВ «Редмонд ЮА», і не укладати з цими структурами або іншими подібними нових договорів.

Не виключено, що ще до кінця 2016 р. у відношенні ТОВ «Редмонд-Україна» може бути запущена процедура банкрутства. За словами пані Бертран, бренд докладає всі можливі зусилля для якнайшвидшого відновлення операційної діяльності на території країни.

«Для Redmond цей скандал є підставою для перегляду і коректувань умов контрактів за всіма дистриб'юторським домовленостями на території колишнього СРСР. Бренд насамперед повинен забезпечити надійність постачання для торгових партнерів і належний рівень сервісу споживачам», - говорить пані Бертран. «Ми повинні зробити все можливе для захисту репутації бренду в країні, прав споживачів і зобов'язань з поставок марки перед торговими партнерами».

Пані Бертран додає, що ситуацію цілком можна було б врегулювати при більш пильній увазі до подій з боку правоохоронних органів Шевченківського району Києва.

За офіційними даними за 2015 р. в Україні було зареєстровано близько 3 тис. рейдерських захоплень. Найчастіше жертвами стають підприємства, що працюють в ритейлі, аграрній сфері та сфері нерухомості. Найбільш відомими потерпілими стали представники великого міжнародного бізнесу: американська Bunge (власник української ТМ «Олейна»), естонська інвестор Хіллар Тедер (власник київського ТРЦ Sky Mall), італійська UniCredit Group (власник Укрсоцбанку, рейдери намагалися зайняти приналежний банку київський бізнес-центр «Горизонт Парк»), литовська компанія BT Invest (власник мережі супермаркетів Novus).

Рейдерське захоплення в сегменті побутової техніки поки що має єдиний прецедент – ситуацію, що розгортається зараз навколо ТОВ «Редмонд-Україна». За словами представника бренду Redmond, ситуація показала, що від захоплення не застрахований ніхто, навіть великі і авторитетні міжнародні компанії.

Redmond відомий, як міжнародний розробник і виробник побутової техніки зі штаб-квартирою в Нью Йорку, США, координаційним офісом у Швейцарії та мережею центрів розробки програмного забезпечення, системної автоматизації дистанційного керування технікою (інженерні центри в країнах Євросоюзу та СНД, Сінгапурі). Продукція Redmond поширюється авторизованими дистрибуторами бренду, що працюють на основі офіційних договорів з брендодержателем. Продукцію Redmond можна придбати в більш ніж 30 країнах світу, включаючи країни ЄС, Північної і Південної Америки, Азії, Близького Сходу та колишнього СРСР.

З 2013р. ТОВ «Редмонд-Україна» володіє ексклюзивними правами на імпорт продукції Redmond та її збут на території України. Від імені бренду Redmond дана компанія здійснювала весь маркетинг і повне сервісне обслуговування проданої техніки. За даними GFK з 2013р. Redmond незмінно займає 1-е місце по продажах мультиварок в Україні. Власником ТОВ «Редмонд-Україна» компанії був Анатолій Агєєнко (в минулому відомий в Україні військовий хірург).