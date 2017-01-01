Рефат Чубаров показав, як окупанти будуть забезпечувати масовість «Хидирлезу» у Криму
- Сьогодні, 10:47
-
Розсилка
На свято звозять дітей
Окупаційна влада Криму для забезпечення показної масовості святкування кримськотатарського свята Хидирлез мобілізувала навіть учнів шкіл. Про це пише у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його даними, дітей звозять на свято у шкільних автобусах.
«У кожному з таких автобусів пара-трійка вчителів, решта – діти… Ясна річ, через кілька годин, ближче до полудня, Бальбек зі Смирновим прокукурікають про «рекордну» чисельність учасників», - додав Чубаров.
Раніше він повідомляв, що для забезпечення «показушної масовості» Хидирлезу усі керівники місцевих «органів самоврядування» і трудових колективів були зобов'язані направити встановлену в наказовому порядку кількість учасників свята. Чубаров очікує, що російські ЗМІ будуть масово тиражувати фото і відео з цього свята.
Нагадаємо, у 2014 - 2016 роках кримські татари бойкотували проведення Хидирлезу окупаційною адміністрацією.