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    Рефат Чубаров показав, як окупанти будуть забезпечувати масовість «Хидирлезу» у Криму

    • Сьогодні, 10:47
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    На свято звозять дітей

    Окупаційна влада Криму для забезпечення показної масовості святкування кримськотатарського свята Хидирлез мобілізувала навіть учнів шкіл. Про це пише у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    За його даними, дітей звозять на свято у шкільних автобусах.

    «У кожному з таких автобусів пара-трійка вчителів, решта – діти… Ясна річ, через кілька годин, ближче до полудня, Бальбек зі Смирновим прокукурікають про «рекордну» чисельність учасників», - додав Чубаров.

    Раніше він повідомляв, що для забезпечення «показушної масовості» Хидирлезу усі керівники місцевих «органів самоврядування» і трудових колективів були зобов'язані направити встановлену в наказовому порядку кількість учасників свята. Чубаров очікує, що російські ЗМІ будуть масово тиражувати фото і відео з цього свята.

    Нагадаємо, у 2014 - 2016 роках кримські татари бойкотували проведення Хидирлезу окупаційною адміністрацією.

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    Рефат Чубаров показав, як окупанти будуть забезпечувати масовість «Хидирлезу» у Криму
    Рефат Чубаров показав, як окупанти будуть забезпечувати масовість «Хидирлезу» у Криму
    Рефат Чубаров показав, як окупанти будуть забезпечувати масовість «Хидирлезу» у Криму
    Фото: Рефат Чубаров / Facebook

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