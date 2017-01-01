«Референдум» та «вибори» у Південній Осетії: Грузія назвала голосування провокацією

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У заяві відомства зазначено, що згідно з нормами міжнародного права, будь-які так звані вибори чи референдум на окупованих територіях Грузії є незаконними

Сьогодні у невизнаній Південній Осетії проходить голосування на так званих виборах президента і «референдум» про повернення республіці історичної назви.

МЗС Грузії засуджує так звані вибори і референдум у Південній Осетії, називаючи їх провокацією. Про це сказано в заяві МЗС Грузії.

У заяві відомства зазначено, що згідно з нормами міжнародного права, будь-які так звані вибори чи референдум на окупованих територіях Грузії є незаконними і не будуть мати будь-яких правових наслідків. Так звані вибори і референдум, які сьогодні проходять в Південній Осетії Тбілісі назвали такими, що грубо порушують територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів країни».

У МЗС зазначено, що спроба змінити назву регіону на подобу суб'єктів РФ, «Республіка Південна Осетія - Держава Аланія» спрямована на підготовку основи для анексії. «Подібні дії РФ перешкоджають міжнародним зусиллям щодо мирного врегулювання конфлікту, у тому числі в рамках Женевських переговорів», - сказано в заяві.

МЗС Грузії закликав міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку незаконним виборів і референдуму, а Росію - поважати фундаментальні принципи міжнародного права і вивести свої збройні сили з території Грузії.