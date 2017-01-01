Референдум у Туреччині: опозиція оскаржуватиме результати

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У Туреччині пройшов референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана

Після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян

Турецька Демократична партія народів заявила, що вона буде оскаржувати результати референдуму за розширення повноважень президента на двох третинах дільниць.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Згідно із заявою опозиції, на референдумі мали місце маніпуляції, які додали 3-4% «за».

Нагадаємо, після обробки 98% бюлетенів за реформу проголосували 51,32% громадян, проти — 48,68%.

У разі, якщо цю ініціативу підтримають — посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.