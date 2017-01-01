Референдум у Туреччині: спостерігачі заявили про ймовірність підтасовки 2,5 млн голосів

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Член комісії заявила, що у соцмережах з'явилися відео, на яких зафіксовано, що деякі люди голосують більше одного разу

До 2,5 млн голосів могли бути підтасовані на референдумі в Туреччині, який завершився тим, що 51,41% виборців проголосували за внесення до конституції поправок щодо збільшення повноважень президента.

Про це заявила Алев Корун, австрійський член місії спостерігачів від Ради Європи, передає Reuters.

«Мова йде про те, що насправді закон дозволяє лише офіційні конверти для голосування. Проте Вища виборча комісія постановила, що конверти без офіційного штампа повинні бути допущені», - сказала вона.

«Є підозра, що до 2,5 млн голосів могли бути підтасовані», - заявила австрійський член парламенту.

За її словами, поліція в прокурдському місті Діярбакир заважала двом її колегам потрапити на місце голосування. Також, член комісії заявила, що у соцмережах з'явилися відео, на яких зафіксовано, що деякі люди голосують більше одного разу, проте така інформація ще має бути доведена.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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