Реформа «Нафтогаз України» може зазнати провалу найближчі дні, - ЄБРР

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Незалежні члени наглядової ради НАК заявили про можливе звільнення

Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що реформа «Нафтогаз України» може зазнати провалу найближчі дні.

Про це йдеться в листі президента ЄБРР Сума Чакрабарті, адресованому президенту Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, передає «Економічна правда».

«Звертаюся до вас у невідкладній справі. Реформа «Нафтогазу», одна з найважливіших, що знаходяться під вашою юрисдикцією, може зазнати фіаско в найближчі дні. Після низки розчаровуючих подій, незалежні члени наглядової ради НАК заявили про можливе звільнення», — йдеться в листі.

У документі також наголошується, що у разі, якщо зільнення станеться, це зруйнує впевненість міжнародної спільноти в зобов'язаннях уряду щодо реформування та реструктуризації НАК.

«Після багатьох місяців консультацій в проекті політики держвласності для НАК як і раніше містяться положення, що суперечать духу реформи корпоративного управління, що ставить під загрозу передбачувану незалежність і ізоляцію компанії від необгрунтованого політичного втручання», — наголошується у листі.

«Це необхідно виправити до затвердження політики державної власності. Тому прошу вас зробити все, що необхідно, щоб новий статут «Нафтогазу» і необхідні законодавчі акти були введені до кінця цього місяця», — йдеться в документі.