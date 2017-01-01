Реформи і боротьба з корупцією мінімізують геополітичні ризики для України, - учасники «Українського ланчу» в Давосі

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На думку виступаючих, Донбас і Крим для України не втрачені, проте потрібно думати, як посилювати країну економічно

Нова геополітична ситуація в світі несе додаткові ризики для України, найкращою відповіддю Києва на неї стане прискорення реформ і боротьби з корупцією, що різко збільшує шанси країни залишатися суб'єктом переговорів. Таку думку висловили учасники «Українського сніданку», організованого Фондом Пінчука в Давосі у четвер, пише «Інтерфакс-Україна».

«Найважливіше - боротьба з корупцією всередині країни, велика інклюзивність політики, забезпечення інтересів всіх груп, продовження структурних реформ, більше свободи для бізнесу», - сказав один із виступаючих, в недавньому минулому - один з європейських топ-політиків.

Він пояснив, що заклики України до ЄС і США про підтримку будуть краще почуті в цих країнах, якщо їх громадяни реально побачать і відчують, що Україна йде по шляху реформ і серйозної боротьби з корупцією.

«Україна - суверенна держава. Вона вільна сама вибирати свій напрямок руху. Якщо країна вирішила бути більш прозахідної, проєвропейською - це її право, і ми повинні вас в цьому підтримати. Але і вам посилається меседж - допомога у вигляді санкцій багато чого коштувала Росії», - підтримав таку думку інший відомий європейський політик.

Їх колега, який в останні роки регулярно підтримує євроінтеграційні прагнення України, підкреслив, що різке загострення політичної боротьби президента РФ Володимира Путіна за втягування Києва в орбіту Москви і Митний союз почалося ще в 2013 році, і лише потім ця битва стала воєнною.

«Врешті-решт, така політика Путіна зазнала невдачі. Україна вирішила сама бути сильною. Саме сила України врятувала її: Новоросія не відбулася, розділ не відбувся», - підкреслив він.

На думку виступаючих, Донбас і Крим для України не втрачені, проте потрібно думати, як посилювати країну економічно.

«Зона вільної торгівлі та Асоціація з ЄС - це маяк, до якого необхідно будувати дороги: боротися з корупцією, створювати робочі місця. Україна повинна проводити більше структурних економічних реформ, які зараз йдуть недостатньо динамічно ... Вирішальну роль відіграє сама Україна», - підкреслив один з учасників дискусії.

Міністр фінансів однієї з країн ЄС зазначив, що Україна вже досить далеко просунулася за останні три роки. «Необхідно забезпечити, щоб західні компанії знали, що туди безпечно інвестувати. Вони думають, що Україна - в стані війни, але по приїзду видно чудові можливості. Росія - слон в посудній лавці, але ми повинні намагатися забезпечити успішну Україну», - сказав він .

Основними спікерами на «Українському сніданку», який проводиться в Давосі з 2005 року, в цьому році стали прем'єр-міністр Великобританії в 2010-2016 рр. Девід Кемерон і міністр оборони США в 2006-2011 рр. Роберт Гейтс. Загальна кількість його учасників перевищила 160 чол. і перевершила показник минулого року.