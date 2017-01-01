Реконструкцію Одеського аеропорту проведуть після створення спеціального фонду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко пропонує організувати спеціальний фонд для реконструкції аеропорту в Одесі і потім за рахунок кожного зльоту/посадки компенсувати ці кредити

Для реконструкції Одеського аеропорту буде організовано спеціальний фонд.

Про це в Одесі, представляючи нового голову ОДА, повідомив президент України Петро Порошенко.

Він наголосив, що цього року «має бути нарешті розпочато реконструкцію аеропорту».

«Я звернувся до міністра з проханням організувати новий тендер», – зауважив президент. При цьому, за його словами, буде створено спеціальний фонд.

«При чому не все треба робити коштом державного бюджету. Чому б нам не організувати спеціальний фонд, під цей фонд надати бюджетне кредитування, і потім за рахунок кожного зльоту/посадки компенсувати ці кредити», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що нова смуга має бути на рівні всіх світових стандартів. Президент також нагадав, що останні два роки зростає потік туристів.

У четвер, 12 січня, Порошенко представив в Одесі нового керівника Одеської обласної адміністрації Максима Степанова.