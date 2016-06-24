Ремонт ЛЕП під Авдіївкою припинений через обстріли

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За умови тиші завтра роботи продовжаться

Роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки лінії електропередач припинено через черговий обстріл. Про це у Twitter 1 квітня повідомило міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«На 17:00 ремонтні бригади розпочали роботу, але припинили її через черговий обстріл. За умови тиші завтра роботи продовжаться», – йдеться у повідомленні.

31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники в супроводі саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій, представників СЦКК (Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню – ред.) та місії ОБСЄ полагодили незначні пошкодження кабелю, але виявили пориви лінії електропередач на території, підконтрольній бойовикам.

Як повідомлялося, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.